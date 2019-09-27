Верховный суд отказался реабилитировать полковника Красной армии, расстрелянного за передачу секретных данных немцам

Верховный суд России отказался реабилитировать полковника Красной армии Владимира Арцезо, приговоренного в 1947 году к расстрелу по обвинению в измене родине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главную военную прокуратуру России.

Суд рассмотрел заключение прокуратуры, которая признала, что он не подлежит реабилитации. Ведомство проверило его уголовное дело по заявлению иностранного гражданина, имя которого не сообщается. В прокуратуре заявили, что Арцезо осудили за то, что в 1942 году во время Великой Отечественной войны он сдался в плен немецким войскам и передал секретные сведения о бронетанковых войсках Красной армии.

После сдачи в плен Арцезо служил в , а в 1945 году сдался американским войскам, которые передали его советским властям.

В прокуратуре заявили, что Арцезо перешел на сторону немцев «в силу антисоветских убеждений и неверия в победу Красной армии в войне с фашизмом».