Следователи раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

Следователи МВД и СК раскрыли убийство игумена Даниила, настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском.

По данным ведомства, в рамках расследования были проверены более трех тысяч человек, возможно, причастных к преступлению. В результате был установлен подозреваемый — это 31-летний уроженец Владивостока Александр Авдеев, который в августе 2018 года был приговорен к шести годам лишения свободы за аналогичное преступление.

Он сознался в убийстве, заявив, что пошел на него ради кражи у священника около миллиона рублей. Подозреваемый этапирован в Москву из колонии в Саратовской области.

Подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Ярославской области Следственный комитет Российской Федерации

Тело игумена Даниила (Соколова) с колото-резаными ранами было обнаружено 7 июля 2016 года в келье Свято-Троицкого Данилова монастыря, настоятелем которого он был.

Изначально по подозрению в убийстве был задержан послушник монастыря Александр Шулешов, однако информация о его причастности к преступлению не подтвердилась.