Саудовская Аравия впервые введет туристические визы. Иностранкам разрешат не носить традиционную мусульманскую одежду

Власти Саудовской Аравии начнут выдавать визы иностранным туристам. Они будут стоить 80 долларов, сообщает Reuters.

Визы смогут получить граждане 49 стран. Их список власти Саудовской Аравии обещают опубликовать позднее. Войдет ли в него Россия, пока неизвестно.

Туристы не смогут посещать Мекку и Медину, считающиеся священными для мусульман. Кроме того, на иностранцев распространят запрет на алкогольные напитки, действующий в стране, рассказал глава управления по туризму Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатиб.

При этом иностранным туристкам разрешат не носить , достаточно будет скромной одежды, в том числе на общественных пляжах, сказал Ахмед аль-Хатиб. Женщины также смогут посещать королевство без сопровождения родственников-мужчин.

В декабре 2018 года Саудовская Аравия начала выдавать электронные визы тем, кто собирается посетить спортивные мероприятия или концерты.