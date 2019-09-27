РБК: российским военным пообещали бесплатные билеты в цирк

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) рассматривает возможность предоставить военнослужащим возможность бесплатно посещать цирк при предъявлении военного билета.

Об этом, пишет РБК, сообщил генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин на заседании коллегии Минкультуры России.

Минобороны, в свою очередь, могло бы помочь Росгосцирку в рамках программы восстановления досуговых центров, которая уже реализуется. «У нас есть такое обоюдное движение», — заявил Шемякин.

Росгосцирк объединяет 36 стационарных цирков и шесть цирков-шапито по всей России. В марте Минкультуры объявляло, что Росгосцирку требуется реформа.