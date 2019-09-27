Maserati оснастит все новые модели электрическими и гибридными двигателями
Источник: Maserati
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В новых моделях Maserati не будет бензиновых двигателей. Они будут оснащены либо электрическими, либо гибридными двигателями, объявила компания.
Первой бензо-электрической моделью Maserati станет седан Maserati Ghibli, выпускаемый с 2013 года. Его оснастят гибридным двигателем с 2020 года.
Кроме того, новые Maserati и уже существующие модели будут оснащать автопилотами уровня два, а затем и уровня три.
Все новые модели, особо подчеркнули в Maserati, будут производиться в Италии.