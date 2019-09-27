Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела изучит материалы нескольких СМИ на предмет нарушения законов. В том числе публикации «Медузы»

Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела приняла решение изучить материалы нескольких СМИ на предмет нарушения российского законодательства, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о «Русской службе Би-би-си», «МБХ медиа», «Голосе Америки», «Радио Свободе», «Настоящем времени» (Current Time) и «Медузе». Какие публикации проверят, не уточняется.

На заседании в пятницу комиссия Госдумы также объявила, что установлено, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle призывала к участию в несанкционированных акциях в Москве, нарушив, таким образом, сразу несколько российских законов. Кроме того, в публикациях Deutsche Welle, в том числе о Северном Кавказе, комиссия усмотрела нарушение антиэкстремистского законодательства.

Комиссия направит материалы расследования в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, «а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации». Также, объявила комиссия, будут направлены материалы в Минюст России «для включения Deutsche Welle в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента».

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург обвинения в нарушении российских законов назвал абсурдными.

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России была создана в Госдуме в августе на фоне массовых акций протеста, проходивших в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. МИД РФ тогда объявил, что подозревает иностранные СМИ и дипломатические представительства во вмешательстве во внутреннюю политику России «в связи с освещением несанкционированных акций».

Комиссию Госдумы, в частности, заинтересовали публикации в твиттерах Deutsche Welle и Посольства США в России. Также комиссия заподозрила Facebook и Google в распространении политической рекламы в «день тишины».