ГИБДД отказалась принимать фотографии нарушений ПДД, сделанных с помощью приложения «Помощник Москвы»

ГИБДД перестала использовать в правоприменительной практике фотографии нарушений, снятые с помощью приложения «Помощник Москвы». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на эксперта по фотовидеофиксации Григория Шухмана.

МВД России отказалось от фотографий после того, как Верховный суд в июне признал, что «Помощник Москвы» — это не автоматическая камера, по этой причине снимки, сделанные в приложении, нельзя использовать для назначения штрафов нарушителям.

В , где также принимали фотографии нарушений, пока не комментировали решение ГИБДД отказаться от приема снимков.

Приложение «Помощник Москвы» появилось в 2015 году. С его помощью в госорганы можно было отправить фотографии, фиксирующие стоянку под запрещающим знаком, на газоне, тротуаре, остановке или переходе. Приложением пользуются более 400 тысяч человек. За три года на основе фотографий вынесли порядка 800 тысяч постановлений о нарушении.