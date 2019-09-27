«Барселону» оштрафовали на 300 евро за трансфер Антуана Гризманна. Нарушив регламент, клуб сэкономил 80 миллионов
Федерация футбола Испании оштрафовала «Барселону» на 300 (триста) евро за нарушения при трансфере Антуана Гризманна.
По условиям контракта Гризманна с предыдущим клубом — мадридским «Атлетико» — клуб должен был получить за его уход 200 миллионов евро, если бы он состоялся до 1 июля, и 120 миллионов евро — если после. О контракте Гризманна с «Барселоной» было объявлено 12 июля.
«Атлетико» в иске, поданном в федерацию, заявлял, что неофициально представители Гризманна договорились с «Барселоной» еще весной.
В федерации отметили, что понимают, что штраф в 300 евро является символическим, но для более серьезных санкций недостаточно доказательств.
Гризманн считается одним из наиболее талантливых нападающих последнего десятилетия. Он — чемпион мира в составе сборной Франции; за «Атлетико» он выступал в течение пяти лет и забил в 257 матчах 133 гола.