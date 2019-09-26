X5 Retail Group закроет более половины гипермаркетов «Карусель»
X5 Retail Group трансформирует принадлежащую ей сеть гипермаркетов «Карусель», пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании.
Сегодня под брендом «Карусель» работает 91 магазин. В течение двух лет 20 магазинов будут закрыты, еще 34 гипермаркета переформатируют в супермаркеты большого формата и передадут в управление «Перекрестку», который входит в X5 Retail Group.
Остальные 37 гипермаркетов продолжат работать под брендом «Карусель», их судьба будет решена позднее.
Решение о трансформации сети гипермаркетов в X5 Retail Group приняла, основываясь на результатах пилотных проектов больших супермаркетов «Перекресток», открытых на базе «Каруселей».
Магазины «у дома» и супермаркеты все больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, а онлайн повышает удобство и предлагает широкий ассортимент товаров при закупке впрок, сообщила компания.
X5 Retail Group — крупнейший продуктовый ритейлер в России.