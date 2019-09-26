X5 Retail Group закроет более половины гипермаркетов «Карусель»

X5 Retail Group трансформирует принадлежащую ей сеть гипермаркетов «Карусель», пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании.

Сегодня под брендом «Карусель» работает 91 магазин. В течение двух лет 20 магазинов будут закрыты, еще 34 гипермаркета переформатируют в супермаркеты большого формата и передадут в управление «Перекрестку», который входит в X5 Retail Group.

Остальные 37 гипермаркетов продолжат работать под брендом «Карусель», их судьба будет решена позднее.

Решение о трансформации сети гипермаркетов в X5 Retail Group приняла, основываясь на результатах пилотных проектов больших супермаркетов «Перекресток», открытых на базе «Каруселей».

X5 Retail Group — крупнейший продуктовый ритейлер в России.