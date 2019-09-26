В системе быстрых платежей ЦБ разрешат оплату по биометрии лица
В систему быстрых платежей, созданную Центробанком РФ, внедрят функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, пишет РБК.
Ее разработал «Ростелеком» — оператор системы по сбору биометрических данных россиян.
«К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из Единой биометрической системы», — рассказали в «Ростелекоме».
Предполагается, что провести перевод по биометрии лица можно будет на сумму до 1 тысячи рублей, для сумм, превышающих этот порог нужно будет ввести дополнительный код.
В ЦБ отметили, что изучают технологию биоэквайринга и подходы к ее применению на российском рынке, в том числе с использованием ЕБС. В «Русском стандарте» подтвердили, что готовятся ввести систему платежей с помощью биометрии, но не стали уточнять способы ее осуществления — через СБП или карты.
Система быстрых платежей, которой занимается Центробанк, предоставляет возможность мгновенных межбанковских переводов по номеру телефона. В ближайшее время планируется запустить второй этап системы — оплату покупок в магазинах через сканирование QR-кода.
Все системно значимые банки, в том числе Сбербанк, по закону должны присоединиться к системе быстрых платежей с 1 октября 2019 года.
Сбербанк, как стало известно в августе, собирается внедрять собственную технологию оплаты товаров в магазинах при помощи биометрических данных — отпечатка пальца и изображения лица.