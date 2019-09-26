В системе быстрых платежей ЦБ разрешат оплату по биометрии лица

В систему быстрых платежей, созданную Центробанком РФ, внедрят функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, пишет РБК.

Ее разработал «Ростелеком» — оператор системы по сбору биометрических данных россиян.

«К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из », — рассказали в «Ростелекоме».

Предполагается, что провести перевод по биометрии лица можно будет на сумму до 1 тысячи рублей, для сумм, превышающих этот порог нужно будет ввести дополнительный код.

Система быстрых платежей, которой занимается Центробанк, предоставляет возможность мгновенных межбанковских переводов по номеру телефона. В ближайшее время планируется запустить второй этап системы — оплату покупок в магазинах через сканирование QR-кода.

Все системно значимые банки, в том числе Сбербанк, по закону должны присоединиться к системе быстрых платежей с 1 октября 2019 года.

Сбербанк, как стало известно в августе, собирается внедрять собственную технологию оплаты товаров в магазинах при помощи биометрических данных — отпечатка пальца и изображения лица.