В Москве произошел пожар в хостеле. Пострадали девять человек

В хостеле, расположенном в московском районе Измайлово, в ночь на 26 произошел пожар.

Пострадали, по данным источника «Интерфакса», девять человек, семеро доставлены в больницы, еще двоим помощь оказана на месте. Одна из пострадавших находится в коме, добавил он.

Все пострадавшие, по предварительным данным, российские граждане.

Площадь пожара, сообщалось ранее, составила около восьми квадратных метров. Как пишет РБК, пожар произошел в хостеле «Петр I», расположенном по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж.