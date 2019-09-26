Умер бывший президент Франции Жак Ширак, сообщает AFP со ссылкой на его семью.

Jean-Michel Clajot / Reuters / Scanpix / LETA

Шираку было 86 лет.

Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. До этого он дважды занимал пост премьер-министра страны — в 1974-1976 годах и в 1986-1988 годах. Второй премьерский срок Ширак совмещал с должностью мэра Парижа. Он руководил столицей Франции на протяжении 18 лет.

Ширак известен тем, что впервые признал причастность Франции к депортации евреев во время Второй мировой войны, а также отказался поддержать вторжение США в Ирак. Кроме того, во время правления Ширака срок полномочий президента Франции был уменьшен с семи до пяти лет.