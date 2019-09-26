Землетрясение в Стамбуле: пострадали восемь человек, среди жителей возникла паника

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло днем 26 сентября в Мраморном море, эпицентр находился в 70 километрах от Стамбула. Об этом сообщают Управление по чрезвычайным ситуациям Турции и Геологическая служба США.

В Минздраве Турции заявили, что никто не погиб. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пострадали восемь человек.

Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула, пишет CNN Turk. Школы, больницы, торговые центры и офисы эвакуировали. Жители собрались на открытых пространствах. На дорогах возникли пробки.

На некоторых домах появились трещины, у мечети в районе Авджилар частично пострадал минарет. На место происшествия отправили машины скорой помощи. Есть ли раненые, пока неизвестно.

После первого землетрясения произошло не менее 28 повторных толчков меньшей силы. Магнитуда самого сильного афтершока составила 4,1.

В 1999 году в турецком городе Измит, в 90 километрах от Стамбула, произошло землетрясение магнитудой 7,6. Тогда погибли более 17 тысяч человек.