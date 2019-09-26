США запретили въезд в страну Раулю Кастро и его семье из-за нарушения прав человека на Кубе и в Венесуэле

Госдепартамент США ввел санкции против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и членов его семьи — им запрещен въезд в страну. Запрет введен из-за «грубого нарушения прав человека» на Кубе во время правления Кастро.

Как отметили в Госдепе, Рауль Кастро руководил системой, которая позволяла проводить произвольные задержания кубинцев, а сейчас в стране более сотни политических заключенных. Кубинские спецслужбы, по информации США, участвовали в операциях в Венесуэле, где в том числе применяли пытки. Таким образом, заключили в Госдепе, Кастро причастен к нарушениям прав человека и в этой стране, где он поддерживал действия президента Николаса Мадуро.

Рауль Кастро — младший брат лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Он возглавил Кубу, когда брат отошел от дел в 2006 году. Главным достижением Рауля Кастро на посту главы государства стало восстановление отношений с США — в 2016 году на Кубу впервые в современной истории прилетел американский президент Барак Обама.

Сближение США и Кубы прекратилось при Дональде Трампе. В 2018 году Кастро решил не баллотироваться на новый срок руководителя Кубы, его на этом посту сменил вице-председатель Госсовета Мигель Диас-Канель.

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