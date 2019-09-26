США ввели новые санкции против России из-за поставок авиационного топлива в Сирию

США расширили санкции, призванные не допустить поставку авиационного топлива для российской группировки в Сирии. Основным объектом новых санкций стала фирма Maritime Assistance, которую власти США считают подставной компанией ранее внесенного в черные списки «Софрахта».

Санкции также введены против троих граждан России Ивана Окорокова, Карена Степаняна и Ильи Логинова, которым в 2018 году уже предъявили обвинения в поставке топлива в обход санкций.

В черные списки также внесли пять российских судов: «Язь», «Сиг, «Судак», «Пассат» и ОТ-2077, которые принадлежат ранее заблокированному «Транспетрочарту».