Новосибирская прокуратура запретила школьное правило «звонок для учителя»

Прокуратура в Новосибирской области опротестовала правило о «звонке для учителя», установленное в нескольких школах Маслянинского района.

В прокуратуре заявили, что в некоторых школах ученикам запретили покидать класс, пока учитель не объявит об окончании занятий. В ведомстве посчитали, что это противоречит законодательству об образовании и нарушает права школьников на отдых между уроками. В итоге эти положения отменили.

В сентябре аналогичное решение вынесли в Рязанской области, где прокуратура опротестовала правило «звонок для учителя» в школе в городе Михайлов.