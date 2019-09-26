«Известия» уволили военного обозревателя Илью Крамника за «нарушение стандартов» после колонки с критикой Шойгу

Газета «Известия» уволила военного обозревателя Илью Крамника — там объявили, что у него 24 сентября истек контракт, который не был продлен. В этот же день на сайте издания появилась Крамника «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», которую через несколько часов удалили (копия).

В пресс-службе издания рассказали, что «автором были нарушены корпоративные стандарты работы». Там привели в пример, что уже после удаления материала с сайта Крамник выложил его сам, а также публично обсуждал решение редакции.

Само удаление колонки в «Известиях» объяснили тем, что она не соответствовала «редакционным стандартам издания». «Решение это приняла редакционная коллегия, которая сочла материал недостаточно проработанным и изобилующим мнениями автора, а не фактами», — добавили в газете.

Крамник сказал «Би-би-си», что до публикации вопросов к колонке не было, а уже после выпуска ему предложили изменить некоторые формулировки, но он отказался.

Крамник писал для «Известий» с 2017 года, до этого он возглавлял отдел «Силовые структуры» в редакции «Ленты.ру», сменившейся после увольнения главреда издания Галины Тимченко в 2014-м.