Американские следователи установили, что Boeing неверно предсказывала реакцию пилотов при создании 737 MAX

Следователи американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) опубликовали отчет о расследовании лайнеров Boeing 737 MAX. Они пришли к выводу, что при проектировке самолета компания неверно предсказывала действия пилотов в особых ситуациях.

При создании новой системы для улучшения управления самолетом (MCAS) и последующей сертификации Boeing и Федеральное управление гражданской авиации делали неверные предположения о том, на что будут обращать внимание пилоты в условиях реального полета, когда им приходится следить за множеством показаний в кабине.

В результате NTSB рекомендовал пересмотреть программу сертификации, чтобы она включала в себе правильную оценку работы пилотов в стрессовой ситуации. Совет также предложил разработать обновления для бортовых операционных систем, чтобы те более точно показывали информацию о неполадках.

Полеты новых лайнеров 737 MAX были приостановлены в марте 2019 года после двух авиакатастроф. Компания Boeing обещала выплатить компенсации родственникам всех 346 погибших.