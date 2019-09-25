Врачей четырех медцентров Петербурга заподозрили в принуждении пациентов к дорогостоящему лечению. СК расследует 12 уголовных дел

Следственный комитет в Петербурге объединил в одно производство 12 уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников четырех медицинских центров.

Врачей медцентров «АнгелМед», «Роял Клиник», «Верба» и «Ювента» заподозрили в мошенничестве или покушении на мошенничество. СК оценивает сумму ущерба в 1,5 миллиона рублей.

В СК считают, что врачи обманывали и вводили в заблуждение пациентов. Сотрудники клиник приглашали пожилых людей на обследование, говорили, что у них есть тяжелые заболевания, после чего предлагали оплатить дорогостоящее лечение. Тем, кто не мог заплатить, предлагали взять кредит.

В декабре 2018 года в Петербурге задержали врача медицинского центра «Ювента», которого заподозрили в сексуальном насилии над пациентками после наркоза.