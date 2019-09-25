В Тюменской области найден мертвым полугодовалый младенец. Накануне его похитила девушка старшего брата

В городе Заводоуковск Тюменской области найден мертвым пятимесячный (по другим данным, шестимесячный) мальчик, который пропал накануне вместе с девушкой его старшего брата. Об этом сообщает издание 72.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В региональном управлении СК изданию заявили, что пока неизвестно, из-за чего умер младенец и имеет ли его смерть насильственный характер. Сбежавшая с ним девушка — 24-летняя Виктория Айметдинова — задержана.

Мама мальчика Наталья Гафнер рассказала 72.ru, что Айметдинова жила с сыном ее мужа от первого брака и раньше не раз присматривала за ребенком. 24 сентября девушка поругалась с молодым человеком и приехала к его родственникам. Те ушли на похороны и попросили ее несколько часов посидеть с младенцем. Когда они вернулись, ни девушки, ни ребенка дома не было.

Мотивы поступка Айметдиновой неизвестны. В разговоре с изданием «Мегатюмень» Гафнер предположила, что девушка могла похитить младенца из мести молодому человеку, который больше не хотел жить с ней вместе.

По информации 72.ru, Виктория Айметдинова неоднократно была судима. В 2014 году она напала на несовершеннолетнюю, за что выплатила 15 тысяч рублей компенсации. Спустя год девушка получила полтора года условно за нападение на полицейского.