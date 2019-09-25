В Норвегии 12 человек пострадали при пожаре на российском траулере. Спасатели опасаются взрыва аммиака

12 человек обратились за медицинской помощью после пожара, произошедшего в норвежском Тромсе на российском траулере «Бухта Наездник». Об этом сообщает Следственный комитет России на транспорте.

Пожар начался утром 25 сентября, около 11 часов по местному времени (10 утра по Москве). По предварительной информации, огонь вспыхнул во время сварочных работ. 29 человек, находившихся на борту, эвакуировали.

К вечеру спасатели продолжали тушить возгорание, сообщает издание VG. По его данным, аварийные службы опасаются, что на траулере может взорваться резервуар с аммиаком. Полиция может эвакуировать 92 человек, которые живут в районе пожара.

Dagbladet ведет прямую трансляцию с места пожара.

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