В Барнауле Boeing 767 совершил аварийную посадку. Пострадали 23 человека

В аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, прилетевший из Вьетнама.

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что пять человек были госпитализированы, а всего за медицинской помощью обратились 23 человека. В пресс-службе правительства региона сообщили, что тяжелых травм никто не получил, а нескольких пострадавших «увезли в медучреждения для уточнения диагнозов».

Власти также сообщили сообщили, что после касания полосы экипаж доложил о возможном возгорании шасси. Точные причины инцидента сейчас выясняются.

Всего на борту находились 334 человека и десять членов экипажа.