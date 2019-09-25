«Нам доходчиво объяснили, что мы идем против системы». Сторонники шамана Габышева прекратили поход в Москву

Сторонники якутского шамана Александра Габышева, сопровождавшие его в пешем походе в Москву, отказались от своей затеи. Об этом Znak.com сообщил один из участников группы по имени Алексей.

«Вчера вечером к нам подъехали „вежливые люди“ и выдернули нескольких человек в Слюдянку, в участок [полиции]. Там доходчиво объяснили, что мы идем против системы. В случае, если не одумаемся, будем признаны террористами», — рассказал он изданию.

По его словам, «вежливые люди», которые, скорее всего, являются сотрудниками ФСБ, поставили ультиматум и обещали штурм лагеря. После этого сторонники шамана решили разойтись по домам.

Александр Габышев в марте отправился в пеший поход в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Со временем к нему присоединились несколько сторонников.

19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Его сторонники продолжили поход самостоятельно. Шамана отправили в психдиспансер, после чего отпустили под подписку о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.