Международный валютный фонд возглавила болгарский экономист Кристалина Георгиева

Болгарский экономист Кристалина Георгиева стала директором-распорядителем Международного валютного фонда, сообщается на сайте организации. Она вступит в должность 1 октября.

Ранее Кристалина Георгиева была членом Еврокомиссии, с января 2017 года — исполнительным директором Всемирного банка.

Ранее МВФ возглавляла Кристин Лагард. Она ушла из фонда после выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка.

Международный валютный фонд — учреждение Организации объединенных наций, оказывающий финансовую поддержку странам. Членами организации являются 189 стран.