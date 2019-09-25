Бывший глава эстонского Danske Bank покончил с собой. Банк подозревают в отмывании денег россиян

Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе обнаружен мертвым, сообщает .

По данным эстонской общественной телерадиовещательной корпорации, тело Рехе было обнаружено возле его загородного дома, все указывает на то, что он покончил с собой.

Рехе пропал без вести в понедельник, 23 сентября, когда ушел из дома в неизвестном направлении. Полиция развернула масштабную операцию по его поискам.

Эстонское отделение Danske Bank — крупнейшего коммерческого банка Дании — обвиняют в проведении сомнительных операций на сотни миллиардов евро, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян. Об этом, в частности, говорилось в расследовании OCCRP об офшорной империи бывшего директора инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.

Расследование в отношении Danske Bank стало крупнейшим в своем роде. В Эстонии в рамках дела, возбужденного после заявления главы Hermitage Capital , были задержаны 10 бывших сотрудников. Рехе, как сообщалось, в их числе не было.