Российский хакер Андрей Тюрин признался в самой крупной кибератаке на американский банк

Гражданин России Андрей Тюрин в суде США признал себя виновным в краже данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании и еще 11 компаний. Как сообщает Bloomberg, это крупнейшая из известных кибератак на американский банк.

36-летнего Тюрина обвиняют в краже данных у брокерских компаний, финансовых структур и СМИ, публикующих экономическую информацию. Среди них Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Сообщники хакера, по версии обвинения, использовали украденные сведения в мошеннических финансовых схемах.

Прокуратура попросит приговорить россиянина к 15-20 годам лишения свободы и штрафу в размере 19 миллионов долларов. Суд огласит приговор 13 февраля 2020 года.

Тюрину предъявили обвинения в 2015 году, но он оставался на свободе до 2018 года. Затем его задержали в Грузии и экстрадировали в США.