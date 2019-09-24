Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Дылда»

Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

В мае фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и приз ФИНПРЕССИ на Каннском кинофестивале.

Сюжет «Дылды» построен вокруг судьбы двух женщин, которые после победы в Великой Отечественной войне возвращаются с фронта в Ленинград и пытаются обрести мирную жизнь.

В 2018 году Россия выдвигала на «Оскара» фильм «Собибор» Константина Хабенского о восстании заключенных нацистского лагеря смерти. Фильм не попал в шорт-лист премии.