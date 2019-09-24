Полиции разрешили выносить предостережения гражданам. Раньше такое право было только у прокуратуры и ФСБ

Сотрудники российской полиции получили право объявлять официальные предостережения гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Соответствующие поправки в закон «О полиции» в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

До принятия поправок право выносить предостережения гражданам было у ФСБ и прокуратуры.

Поправки в закон «О полиции» в марте предложила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По мнению Пискарева,«принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений».

Прокуратура, в частности, неоднократно объявляла предостережения представителям оппозиции перед акциями протеста в Москве, которые власти города отказывались согласовывать.