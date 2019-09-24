МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России в рамках перехода на новую организационно-штатную структуру до конца года ликвидирует 578 своих учреждений.
Под ликвидацию попадут центры управления в кризисных ситуациях, центры госинспекций по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, а также часть пожарно-спасательных подразделений.
В МЧС отметили, что «всем сотрудникам и работникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров».
Реорганизация МЧС проходит с осени 2018 года. Ее главными целями заявлены сокращение управленческих звеньев и устранение дублирующих функций.