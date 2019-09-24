IKEA отказалась от рекламного слогана «Каждому свое». В России в нем увидели связь с Бухенвальдом

IKEA в России отказалась от использования слогана «Каждому свое» в рекламной кампании.

Слоган вызвал ассоциации с нацистской Германией, например, у депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов», — заявили телеканалу 360° в пресс-службе IKEA.

«Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании», — добавили представители компании.

«Каждому свое» (Suum cuique на латыни) использовалась в трактатах древнегреческих и римских философов для обозначения справедливости.

В XX веке «Каждому свое» — Jedem das Seine — активно использовалось в пропаганде нацистской Германии. Эта фраза, в частности, была размещена над главными воротами концентрационного лагеря Бухенвальд.