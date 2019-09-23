В Москве начали включать отопление. На два дня раньше, чем в прошлом году

В Москве начался отопительный сезон — городские службы начали подавать тепло в жилые дома. Об этом объявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в социальные учреждения тепло начали подавать еще 20 сентября по заявкам. Начало подачи отопления в жилые дома связано с тем, что среднесуточная температура опустилась ниже восьми градусов и держалась в течение пяти дней.

Обновление. В Мосгордуме предложили изменить регламент включения и выключения отопления. Какие будут правила в новом регламенте, пока не сообщается.

В 2018 году отопление начали включать 25 сентября, а завершился отопительный сезон только 6 мая.

И многие удивлялись, почему так жарко На улице жара, но отопление в квартирах до сих пор не отключили. Почему?