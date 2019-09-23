Путин поручил ввести двухпроцентную ставку по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря внести изменения в законодательство, вводящие двухпроцентную ипотечную ставку на жилье для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поправки должны предусматривать субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на приобретение жилья на первичном рынке до 1 января 2025 года.

Введение льготной ставки по ипотеке позволит закрепиться на Дальнем Востоке как минимум 14 тысячам граждан, сказано в пояснительной записке к проекту постановления правительства, утверждающего правила предоставления субсидий.

Средняя ставка по ипотеке в 2019 году превышает 10%. По прогнозу экспертов, в 2020 году ставка может снизиться до 8,5-9%.

С февраля 2017 года любой гражданин России может бесплатно получить «дальневосточный гектар» — участок земли в Дальневосточном федеральном округе площадью не более гектара.