IAAF продлила срок дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики. Спортсмены не смогут выступить на ЧМ под флагом России

Всемирная ассоциация легкой атлетики (IAAF) продлила срок дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация легкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах», — заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. Он не уточнил подробностей принятия решения.

Таким образом, легкоатлеты из сборной России не смогут выступить под национальным флагом на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 27 сентября по 6 октября.

Членство ВФЛА приостановлено с 2015 года. Из-за этого российские легкоатлеты пропустили, в частности, Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро.

23 сентября стало известно, что ВАДА заподозрило Российское антидопинговое агентство в махинациях с пробами, сданными в период с 2012 по 2015 годы. Если подозрения подтвердятся, это грозит РУСАДА дисквалификацией, из-за чего все российские спортсмены могут пропустить Игры-2020.