ФСБ использовала декларацию об амнистии капиталов, чтобы предъявить обвинения бизнесмену

ФСБ России использовала декларацию об в качестве доказательства по уголовному делу, а суд не посчитал это нарушением. Как сообщают «Ведомости», ранее юристы не слышали о таких случаях в российской практике.

В 2017 году, рассказывает издание, ФСБ получила от налоговой службы декларацию бизнесмена , которую он подал за год до этого. В декларации он указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета.

На основе этих документов ФСБ обвинила Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации средств, полученных в результате преступления. По версии следствия, бизнесмен якобы собирался купить у подконтрольной ему компании свою же яхту, чтобы объяснить вывод средств в 2013 году, но затем расторг договор.

Адвокаты предпринимателя считают, что ФСБ не могла использовать декларацию, поскольку это запрещает закон о добровольном декларировании активов и счетов. Адвокат бизнесмена Виктория Бурковская считает, что закон распространяется на любые преступления, а не только на налоговые.

С этим не согласился Смольнинский суд Петербурга, который 20 сентября отказался исключить декларацию из дела. Суд посчитал, что декларацию можно использовать, поскольку Израйлита обвинили в преступлениях, на которые амнистия не распространяется.