В Иркутске задержали четверых сторонников якутского шамана Габышева

Обновление. Задержанных отпустили, сообщил Алексей Прянишников из «Правозащиты Открытки». «Присутствовавший при даче объяснений человек в штатском сказал: „Но это еще не все“», — отметил он.

Полиция Иркутска задержала четверых сторонников якутского шамана Александра Габышева, сообщает «МБХ медиа», ссылаясь на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Задержаны люди, сопровождавшие шамана в пешем походе в Москву, где он собирался провести «обряд изгнания Путина». Это Евгений Ростокин и трое человек, имена которых не называются. Их задержали «якобы по жалобе соседей на драку», рассказал правозащитник. Полицейские берут с них объяснительные.

19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. В отношении него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. После задержания шамана отправили на диагностику в Якутский психиатрический диспансер, но затем он отказался от добровольного обследования и вернулся домой.