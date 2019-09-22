Умер владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон

Отельер и филантроп Баррон Хилтон умер 19 сентября в Лос-Анджелесе, сообщает CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation. Ему был 91 год.

«Я глубоко опечалена смертью моего деда Баррона Хилтона. Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений», — написала в твиттере его внучка, певица Пэрис Хилтон.

Баррон Хилтон — сын основателя отелей Hilton Конрада Хилтона. В 1966 году он возглавил компанию Hilton Hotels Corporation. В 2007 году Баррон Хилтон завещал почти все свое наследство фонду Conrad N. Hilton Foundation.