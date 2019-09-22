Из полиции Петербурга отпустили активистов, задержанных из-за акции с портретами Путина и Медведева на надгробиях

Активисты Андрей Жексимбаев и Григорий Кудрявцев, задержанные 21 сентября в Петербурге по о надругательстве над местами захоронения, были отпущены в качестве свидетелей. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на Жексимбаева.

Правозащитник Динар Идрисов рассказал, что обоих активистов освободили в ночь на 22 сентября. При этом они долгое время не выходили на связь с правозащитниками. Жексимбаев объяснил это тем, что полицейские изъяли у них технику.

Еще одного задержанного активиста Павла Иванкина допрашивали в качестве подозреваемого по уголовному делу. Где он находится сейчас, не уточняется.

Начиная с марта, в разных городах России устанавливали «надгробия Владимиру Путину». В некоторых городах за этим стояли активисты движения «Агит Россия».