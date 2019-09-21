В Вологодской и Ивановской областях покончили с собой двое сотрудников Росгвардии

Росгвардия начала проверку по факту самоубийства двух сотрудников ведомства в Вологодской и Ивановской областях. Об этом рассказал представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Копию рапорта о двух суицидах, произошедших 20 сентября, опубликовал у себя в телеграме «Омбудсмен полиции». В документе утверждается, что в городе Тотьма Вологодской области покончил с собой начальник отдела вневедомственной охраны, а в Иваново — начальник штаба батальона.