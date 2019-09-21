В Турции перевернулся автобус с россиянами

В турецкой провинции Анталья в районе Аксу перевернулся автобус с россиянами, пострадали 16 человек. Как отметили в генконсульстве России, 15 пострадавших — граждане РФ.

Телеканал CNN Turk сообщал о четырех пострадавших в тяжелом состоянии, но в российском консульстве эту информацию не подтвердили. Там рассказали, что в больницах остаются восемь россиян, ни у кого из них нет серьезных травм.

Обновление. В посольстве России рассказали, что всего в ДТП пострадали 22 россиянина, но 15 из них обратились в турецкие больницы. Остальные семеро сразу отправились в аэропорт и вылетели в Россию.