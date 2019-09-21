В Таджикистане мужчина напал на двоих российских военнослужащих с ножом

В Таджикистане мужчина напал на двоих военнослужащих 201-й российской военной базы, которая находится в Бохтаре. По информации МВД страны, нападавший нанес им несколько ножевых ранений.

В момент нападения военнослужащие находились вне части по личным делам. Их доставили в больницу в Душанбе. В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что они находятся в удовлетворительном состоянии и их жизни ничего не угрожает.

Республиканское МВД отмечает, что нападавший стоит на учете в психдиспансере. О мотивах нападения ничего не сообщается.