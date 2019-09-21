В Петербурге задержаны трое участников акции в поддержку мира и Украины

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих участников акции в поддержку мира и Украины. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Участники акции прошли маршем от Невского проспекта вдоль канала Грибоедова, а потом через Исаакиевскую площадь до Адмиралтейства. Там некоторые участники встали с плакатами и флагами Украины. В руках у одной из задержанных девушек был плакат .

Акция в поддержку мира и Украины Павел Мерзликин / «Медуза»

Всего в акции, по подсчетам корреспондента «Медузы», приняли участие около 30 человек.

Марш был приурочен к Международному Дню мира. Участники требовали остановить все военные действия.