«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым, только что освободившимся из колонии, «по взаимному согласию сторон». В клубе отметили, что не намерены комментировать ситуацию.

По информации «Спорт-Экспресс», полузащитник ведет переговоры с московским «Динамо», куда его могут принять в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что РФС отказался зарегистрировать игрока «Зенита» Александра Кокорина, осужденного вместе с Мамаевым, для участия в чемпионате России — также до трансферного окна в январе 2020 года.

Кокорин и Мамаев получили около полутора лет колонии по обвинению в хулиганстве и побоях в ходе двух драк в Москве в 2018 году. Они освободились по УДО, проведя в колонии два месяца.

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