Антиправительственные демонстрации прошли в городах Египта, несмотря на запрет властей. Полиция применила слезоточивый газ

Сотни египтян приняли участия в акциях протеста против президента страны Абделя Фатаха ас-Сиси, несмотря на то что власти страны запрещают такие акции, а их участникам грозит арест, сообщает газета Guardian. Демонстрации состоялись в Каире, а также в Александрии, Суэце и в городе Эль-Махалла-эль-Кубра. Акции, подобные этой, почти не происходили в последние годы.

Демонстранты требовали отставки президента Ас-Сиси и срывали его портреты. В Каире полиция применила слезоточивый газ, но многие протестующие, прежде всего молодые люди, остались на улицах города и после этого. 55 человек арестованы.

С призывом выйти на улицу против коррупции в органах власти выступил 43-летний актер и бизнесмен Мохаммед Али, который сейчас проживает в Испании. Его обращение появилось в ютьюбе и распространилось по соцсетям.

Генерал Абдель Фатах ас-Сиси пришел к власти в Египте в результате военного переворота 2013 года. В 2014 году он был избран на пост президента, получив по официальным данным 97% голосов. В 2018 году был переизбран с тем же результатом, причем единственный соперник ас-Сиси открыто поддерживал его самого.