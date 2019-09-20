Власти Иркутской области ограничили туризм на Байкале 11 местами. Список разрешенных мест пока не опубликован

Власти Иркутской области утвердили Правила организации туризма и отдыха в . Ранее таких правил не существовало, их разрабатывали полтора года, сообщается на сайте правительства региона.

Правила устанавливают 11 мест, где могут отдыхать туристы. Где расположены эти территории и затрагивают ли они , в правительстве не уточняют. В открытом доступе принятых правил пока нет.

В июне с предложением ограничить поток туристов на озеро Байкал выступил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. «Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», — говорил он.

Иркутскую область ежегодно посещают свыше 1,5 миллиона туристов, большинство из которых едут на озеро Байкал, сообщали региональные власти в 2018 году.