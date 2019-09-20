В Брянске преступники сожгли отдел спецсвязи, убили двоих сотрудников и скрылись с 10 миллионами рублей. Полицию города перевели на особый режим

В Брянске совершено нападение на отдел специальной связи на железнодорожной станции, сообщает «Интерфакс».

При нападении преступники убили двух сотрудников спецсвязи, после чего подожгли помещение и скрылись с крупной суммой денег.

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, разбое и умышленном уничтожении имущества. Baza отмечает, что следствие рассматривает версию о том, что преступники были знакомы с убитыми — потому что в помещение нельзя попасть просто так; пускать туда посторонних сотрудникам спецсвязи запрещают внутренние инструкции. В городе ввели дополнительные меры безопасности, полиция города перешла на особый режим несения службы.

Как уточняют «Брянские новости», преступники похитили около 10 миллионов рублей. Baza сообщает о 7 миллионах.