Сотрудник Академии ФСБ разобрал более 500 ведомственных компьютеров и продал детали на Avito

Старший техник Академии ФСБ прапорщик Айрат Хайруллин получил четыре года колонии-поселения за продажу деталей ведомственных компьютеров. Об этом сообщает «Коммерсант».

Хайруллин в 2017-2018 годах был ответственным за новые помещения факультета иностранных языков Академии ФСБ, в которых стояло несколько сотен компьютеров. Прапорщик разбирал их системные блоки и продавал комплектующие через сайты бесплатных объявлений «Юла» и Avito.

За год Хайруллин разобрал более 500 системных блоков и реализовал 430 процессоров и 505 модулей оперативной памяти на общую сумму 7,3 миллиона рублей. По словам прапорщика, сначала он рассчитывал вернуть украденное, заработав на ставках в букмекерской конторе, но ему ничего не удалось выиграть.

Позднее Хайруллин все же купил 25 процессоров взамен украденных, взяв для этого кредит в банке. Впрочем, после частичного возмещения ущерба он продолжил разбирать ведомственные компьютеры. Осенью 2018 года прапорщик оформил явку с повинной, заявив, что потратил все полученные деньги на свою семью.