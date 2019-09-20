РФС отказал Кокорину в участии в чемпионате России по футболу

Российский футбольный союз отказался зарегистрировать игрока «Зенита» Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу. Об этом в инстаграме сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Мало того что он (Кокорин) год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола», — написал Семак.

Sports.ru пишет со ссылкой на РФС, что Кокорину отказали, поскольку документы для регистрации подали вне регистрационного периода. Кокорин может быть зарегистрирован в зимнее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года и продлится до 21 февраля.

17 сентября Александр Кокорин досрочно освободился из колонии, где он сидел из-за участия в двух драках, произошедших в октябре 2018 года. После выхода из колонии Кокорин заключил новое соглашение с «Зенитом». 20 сентября «Зенит» сообщил, что Кокорин прошел медосмотр и готовится к тренировкам.

Обновление. Уже после написания заметки Сергей Семак удалил свое сообщение в инстаграме. «Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки», — сказал Семак.

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