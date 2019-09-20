Маленькую травяную блоху назвали в честь Фродо Бэггинса

Ученые из Новой Зеландии назвали недавно открытый вид травяных блох в честь персонажа «Властелина колец» хоббита Фродо Бэггинса. Вид получил название Psylla frodobagginsi, сказано в статье научного журнала PLOS ONE. Кратко об этом сообщает The Guardian.

Травяная блоха получила научное название из-за своих небольших размеров, а также потому что она обитает на Южном острове Новой Зеландии, где снимались фильмы «Властелин колец» и «Хоббит».

Новые виды нередко называют именами известных людей. Вид паразитического плоского червя получил имя в честь Барака Обамы, вид стреляющих креветок — в честь группы Pink Floyd, а вид амеб из Бразилии назвали в честь Гэндальфа из «Властелина колец».

В 2013 году именами героев «Властелина колец» Бильбо, Фродо, Сэма, Мерри и Пиппина назвали новые виды ос, которые встречаются в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии.