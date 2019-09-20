«Коммерсант» сообщил о возможной отмене нескольких профессиональных праздников из-за «регуляторной гильотины»

В рамках правительство РФ может отменить нормативные акты СССР, которые вводят некоторые профессиональные праздники — в частности, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. Об этом сообщили источники «Коммерсанта».

На возможность отмены праздников обратили внимание представители профильных компаний, когда анализировали предлагаемые к отмене документы. В аппарате правительства «Коммерсанту» пояснили, что перечни отменяемых актов еще будут дорабатываться.

Управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков считает, что повода для беспокойства нет: все профессиональные праздники в России установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях», который не планируется отменять.

В рамках «регуляторной гильотины» правительство России планирует отменить более 20 тысяч нормативно-правовых актов, принятых в 1917-1991 годах.