Задержан бывший вице-президент «Анжи» Махи Идрисов. У него изъято оружие

Бывший вице-президент футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане. Об этом РИА Новости заявил официальным представитель республиканского МВД.

Подробностей задержания в ведомстве не привели. По данным РЕН ТВ, Идрисова подозревают в экстремизме.

Источник ТАСС сообщил, что при обыске у задержанного было найдено «большое количество оружия»: помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина, пистолет неустановленной марки и коллекционное холодное оружие.

Махи Идрисов был назначен вице-президентом махачкалинского «Анжи» в марте 2017 года. В прошлом сезоне клуб вылетел из Российской премьер-лиги. В нынешнем сезоне команда из-за финансовых проблем выступает в третьем по рангу турнире России — Профессиональной футбольной лиге.